أخبار مصر | وزارة الهجرة تعرض فيلم "الممر" خلال المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الهجرة تعرض فيلم "الممر" خلال المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفيلم السينمائي البطولي "الممر" خلال المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر غدًا السبت.

وقالت الوزارة، إن عرض فيلم الممر جاء استجابة لعدد كبير من شباب المصريين بالخارج لمشاهدة الفيلم مع عائلاتهم ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم، في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية وما تسببه من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

وأكدت الوزارة أن "الفيلم نجح في المزج بين الحس الوطني الذي لابد أن يدب في روح كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة لابد من تحية فريق العمل عليها لتفكيره في تقديم مثل هذا العمل في هذا التوقيت، الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف".

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هذا وتنظم وزارة الهجرة لتلك الكيانات أيضًا، في إطار انعقاد المؤتمر، زيارة إلى قناة السويس، حتى يطلع المصريون بالخارج على أهم المشروعات التنموية في هذا الصرح الوطني الكبير، وكل ما تحقق فيه من إنجازات حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي.

وفي السياق ذاته، تنظم الوزارة كذلك زيارة إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة، لتفقد هذا المشروع الاستثماري الكبير والذي يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، في مساع إلى جعل هذا المشروع مدينة عالمية على أرض مصر.