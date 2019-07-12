أخبار مصر | استجابة لما أثارته "البيطريين" حول تعذيب الجمال.. "الزراعة" تقرر إقامة نقطة بيطرية بسوق برقاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لما أثارته "البيطريين" حول تعذيب الجمال.. "الزراعة" تقرر إقامة نقطة بيطرية بسوق برقاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الدكتور الحسينى محمد عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، على استجابة وزارة الزراعة ودورها الكبير في القضاء على ظاهرة تعذيب الجمال بسوق برقاش بالجيزة، وهى القضية التى أثارتها نقابة الأطباء البيطريين من قبل.

أوضح الحسينى، في بيان له، أنه طالب بتفعيل القرارات الوزارية فى هذا الشأن ووقف التعدى والتعذيب على الجمال بعد انتشار صور تعذيب وضرب الجمال بسوق برقاش على السوشيال ميديا ومناشدت جمعيات حقوق الحيوان لوقف تلك المهزلة اللانسانية، واستجابت وزارة الزراعة.

وقام الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكليف من الدكتور عزالدين ابوستيت - وزير الزراعة - بزيارة مفاجئة لسوق برقاش وقرر إقامة نقطة بيطرية بالسوق لمرقبة الوضع ومتابعة الحيوانات وحمايتها ووقف التجاوزات عليها، وتوعية التجار والمواطنين بمخاطر تلك الأفعال، موضحا أن الدكتور عبدالحكيم محمود صرح بان الزيارة جاءت للاطمئنان على الوضع في السوق ورصد الموقف على أرض الواقع وتوعية التجار و المربين ومواجهة اي تجاوزات فى حقوق الحيوانات وأنه لن يسمح اطلاقا بأي تجاوزت في التعامل مع الحيوانات لان ديننا الحنيف يطالب بالرفق بالحيوان و كذلك القوانين وأن معظم المرابين والتجار والمواطنين يتعاملون مع الحيوانات برفق انطلاقا من الوازع الديني وأيضا لانها مصدر رزقهم .