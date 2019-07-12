أخبار مصر | نتيجة الثانوية العامة 2019|سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 فور ظهورها

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وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة، المتبقية وهي: علم النفس والاجتماع، التربية الوطنية، الجبر و الهندسة الفراغية، الديناميكا، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل و التكامل، والجغرافيا، الخميس المقبل.

كما صرحت وزارة التربية والتعليم بأن أسباب تأخر نتيجة الثانوية العامة ترجع إلى إعطاء الفرصة كاملة لعملية المراجعة الدقيقة لأوراق إجابات الطلاب دون ضغوط عامل الوقت، والمراجعة الجزئية لأسئلة الورقة الامتحانية تأخذ مزيد من الوقت، والتجميع الدقيق لدرجات الطلاب وإعادة أوارق الإجابة للتصحيح مرة أخرى حال وجود أي جزء غير مصحح، وعملية رصد وتقدير الدرجات وتجميعها تخضع لدقة متناهية وذلك لضمان حصول كل ذي حق حقه.

وقد أدى الامتحان 669,749 طالبا وطالبة منهم 264,653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118170 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم) كما أدي الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة بمدارس المتفوقين في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات ولطلاب الدمج البالغ عدهم 1208 طالبا وطالبة ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

توقعات تنسيق الثانوية العامة من المتوقع أن لا يكون هناك اختلافات كبيرة في التنسيق مقارنة بالعام الماضي، إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة يمكن لحضراتكم الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المتاحة. نتيجة الثانوية العامة حيث انطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بداية شهر يونيو الماضي، أدي خلالها جميع طلاب الثانوي العام لجميع الأأقسام (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) جميع الامتحانات، وبدأت أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ثانوي بالتزامن مع بداية الامتحانات الدور الأول لسرعة إعلان نتيجه الثانويه العامه، ليتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة. Advertisements وأكد الدكتور خالد عبد الحكيم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب عام امتحان الثانوية العامة، أن هناك جهداً غير عادي قامت به لجان النظام والمراقبه في تسليم وتسلم أوراق الامتحانات، مضيفاً إلي أن غلاف الورقة الإمتحانية عليها كود الطالب، وكذلك موجود بكل صفحة بالكراسه، لافتة الي أن الإتهام بتغيير البوكليت للطالب واستبداله بأوراق بيضاء غير صحيح. وصرح عبد الحكم بأن التصحيح تم إنتهاؤه فعلياً في جميع المواد الدراسية التي إنتهى الطلاب من إمتحاناتها، والتي يصل عددها لـ 19 مادة. وأضاف إلى أن الوزارة سوف تعلن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية في صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو، حيث كان الطلاب قد انهوا الإمتحانات الخاصة بالثانوية العامة في يوم 3 يوليو الماضي، وهم الآن في انتظار الإعلان عن النتيجة للاطمئنان على درجاتهم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي العلوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة، تلاهم طلاب شعبة الرياضيات، ثم الشعبة الأدبية، إليك لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس. ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة، انتهت يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الماضي، كما خاض نحو 696 ألف طالب وطالبة بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، تابع معنا كل مستجدات نتيجة الثانوية العامة 2019.

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