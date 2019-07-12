أخبار مصر | الاتفاق على بدء إجراءات منح مصر شهادة دولية في القضاء على ڤيروس "سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق على بدء إجراءات منح مصر شهادة دولية في القضاء على ڤيروس "سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، السيد تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جنيف، بسويسرا، لبحث تعزيز سبل التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية ورئيس البعثة الدائمة بجنيف، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول استعراض إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي ممثلة في مجهودات وزارة الصحة والسكان في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ونتائج المبادرات الصحية المختلفة وكذلك الخطة المستقبلية للمبادرات القادمة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة وجهت الدعوة للسيد تادروس أدهانوم لحضور الاحتفال العالمي الذي ستقيمه مصر للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

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وأضاف أن وزيرة الصحة طلب تدعم المنظمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي" من خلال تفاعل المكاتب القُطرية والإقليمية للمنظمة، كما تم مناقشة عقد الاجتماع الأول الذي يضم 18 مديرًا قُطريًا للمنظمة بالإضافة إلى ممثلي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لأفريقيا.

ومن جهته وافق السيد تادروس أدهانوم على حضور الاحتفال الدولي وإعلان مضي مصر قدمًا في البدء بإجراءات الحصول على الشهادة الدولية للقضاء على فيروس "سي"، كما تم الاتفاق على حضور ممثل عن المنظمة للاجتماع المقام في الفترة من 17،18 يوليو 2019 لدعم ملف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي.

وأشار المتحدث الإعلامي، إلى أن وزيرة الصحة رحبت بموافقة المنظمة على دعم التوجه المصري للقضاء على فيروس "سي" في دول بأكملها والبداية بدولتي نيجيريا وباكستان كونهما من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بفيروس "سي".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على المتابعة مع المنظمة وممثلها في مصر لضمان إتمام الخطوات اللازمة للحصول على شهادة القضاء على فيروس "سي" في أسرع وقت ممكن.