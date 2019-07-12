شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاملان قتلا موظف واستوليا على سيارته فى قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الأمن في القليوبية في كشف غموض حادث العثور على جثة موظف باحدى الشركات عثر على جثته بمدخل قرية صنافير دائرة مركز قليوب حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعه عاملين قام بقتل المجنى عليه واستوليا على سيارته والقى القبض على المتهمان وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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كان العميد هيثم حجاج مامور مركز شرطة قليوب تلقى بلاغا من الاهالى بالعثور على جثه لشخص بقرية صنافير دائرة المركز.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية وبالانتقال ومعاينة الجثه تبين انها لشخص يدعى «م س» 40 سنه موظف باحدى الشركات وبها عدة طعنات في انحاء الجسد وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عاملان على علاقة عمل بالمجنى عليه وأنهما كانا يستقلان معه سيارته واثناء سيرهما في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة وقاما بافتعال مشاجرة معه وطعنه بالاسلحه البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه وقاما بالاستيلاء على السيارة الخاصه بالمجنى عليه وفرا هاربان.

وفى أحد الأكمنه نجحت أجهزة الأمن في القبض عليهما وهما «ن ا ع» 32 سنه و«ا س ا» 24 سنه عاملين وأرشدا عن السيارة المستولى عليها وتم ضبطها واعترفا بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق