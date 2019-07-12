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وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام الفريق الطبى من المعهد القومى للقلب، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية.

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وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتور محمد البدوري، وعضوية كل من الدكتور محمد خطاب والدكتور محمود عبدالقادر والدكتور محمد أحمد، وذلك للكشف على المرضى وفحصهم.

وأشار الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام أن الفريق الطبى متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الأطفال والكبار من الحالات المرضية واجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب المفتتحة حديثا في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد.

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