شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 22 من الأطباء والممرضين والعاملين بوحدات صحية بالبحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت الوحدات المحلية لمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية 22 من الأطباء والممرضين والعاملين في الوحدات الصحية في محافظة البحيرة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم في محال أعمالهم في أوقات العمل الرسمية.

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كانت لجان من الوحدات المحلية بالمراكز الثلاثة قامت بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة والمرور على الوحدات الصحية للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة الانضباط الإدارى، وتم تحويل عدد ٤ أطباء و٨ من طاقم التمريض للتحقيق، لتخلفهم عن الموعد المقر لتوقيع الحضور، وتحويل عدد ممرضة للتحقيق لتركها محل عملها خلال فترة النوبتجية المكلفة بها، وتحويل طبيبة بالمركز الطبي الحضري للتحقيق لغيابها خلال فترة النوبتجية، خلال متابعة سير العمل في مستشفى الرحمانية المركزى والمركز الطبي الحضرى بالرحمانية.

كما تم تحويل 4 ممرضين للتحقيق معهم لغيابهم عن العمل بدون إذن أو تقديم إجازات مسبقة خلال المرور على الوحدة الصحية بقرية الخوالد بمركز ومدينة إيتاي البارود، وإحالة ٤ من العاملين بالوحدة الصحية بأم حكيم بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لغيابهم بدون إخطار الجهة المسئولة.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للوحدات الحكومية وعمل حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية لتحقيق الانضباط الإدارى داخلها وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكداً عدم قبول أي تقصير.