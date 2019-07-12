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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مياه الشرب لمناطق غرب الإسكندرية بعد إصلاح ماسورة 1000 ملى (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، مساء الجمعة، أعمال إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه المغذية لمناطق غرب المحافظة بالكامل.
و تسبب حدوث كسر مفاجئ في خط 1000 مم أمام مجمع التبريد بطريق القباري السريع بالقرب من الموقف الجديد في انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية.
ومن جانبه أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمحافظة، عن انتهاء أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه إلى المناطق المشار إليها.
و أوضح اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه جاري شفط المياه الناتجة عن كسر الماسورة بواسطة سيارات الصرف الصحي وإعادة الشىء إلى أصله.
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