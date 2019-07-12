شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودي يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها (33) جهة حكومية إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقاً.

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وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن موافقة وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام ـ تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

وأكد أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وبما يلقاه الدفاع المدني من دعم لتنفيذ مهامه والاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت الفريق العمرو الانتباه إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.