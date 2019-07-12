شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على طبيب عناية مركزة داخل مستشفى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعدى سمكرى سيارات على طبيب عناية مركزة بمستشفى سمسطا بالضرب، وأصابه بجرح بالرقبة بحجة عدم الكشف على زوجته داخل استقبال مستشفى سمسطا العام.
وتلقى اللواء أشرف عزالعرب، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، بوقوع مشاجرة ووجود مصاب داخل مستشفى سمسطا المركزى.
وتبين من التحريات الأولية حدوثها بين كل من طرف أول «الدكتور أحمد. أ. أ. ج»، 35 سنة، طبيب بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، مصاب بجرح سطحى بالرقبة، وطرف ثان «م. ر. س. ع»، 37 سنة، سمكرى سيارات.
وأكدت التحريات أنه أثناء قيام الطرف الأول بتوقيع الكشف الطبى على زوجة الطرف الثانى، «إ. ص. س»، 35 سنة، ربة منزل، فى استقبال المستشفى، لشعورها بمغص كلوى، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين لاعتقاد الطرف الثانى بإهمال الطرف الأول فى علاج زوجته المريضة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب، مُحدِثًا إصابته، وتم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 6228 جنح مركز سمسطا.
وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة: «فور علمى بالواقعة، طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأن يأخذ الطبيب حقه كاملًا لأن الطبيب تابع الحالة تمامًا، وأنا أول المدافعين عن أطبائى فى بنى سويف، ولابد أن تُتخذ الإجراءات القانونية لنأخذ حق الطبيب، كما نأخذ حق المريض».
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