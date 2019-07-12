شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن حجز اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية الجديدة متاحا الآن على موقع التنسيق الإلكترونى، لطلاب الثانوية العامة فقط.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذه العملية الإلكترونية لحجز اختبارات القدرات بمختلف الكليات العاملة بهذا النظام متاحة على موقع التنسيق حتى يوم 20 يوليو الجارى.

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وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا : أن حجز اختبارات القدرات بهذه الجامعات التكنولوجية سيفتح لطلاب الشهادات الفنية لاحقا، وأن الوزارة ستحدد مواعيد العمل الخاصة باختبارات القدرات لهذه الشهادات ببيان إعلامى كامل التفاصيل.

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60%؜ من الدرجة النهائية.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%؜ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، و نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة80 ٪؜ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي.