شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور ترعة الزمر سيحدث طفرة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محور ترعة الزمر يعد مشروعًا قوميًا هامًا سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة ويساهم في حل العديد من المشاكل المرورية.

وأضاف المحافظ أنه سيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة، ويعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا العمل في تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كيلو مترات، الذي يشكل رابطًا بين دائري المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثيني والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور المهندس محمد الكيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، حيث أكد «راشد» خلال اللقاء على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي، خاصة المرافق التي يمر عليها المشروع في قطاعاته الثلاثة، التي تم بدء العمل بها منذ أيام على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالي للدائري بمنطقة إمبابة بطول 12 كيلومترًا.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الأحياء وممثلي المرافق بمراعاة الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال القطاع الأول والتعاون التام مع الشركات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع ناتج الحفر أولا بأولا وعدم السماح بتراكم أي مخلفات تعيق حركة الطريق.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، للتنسيق بين الأحياء والمرافق والشركات المنفذة للمشروع وتذليل أي عقبات.

اللقاء الذي ترأسه المحافظ حضره الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بدوائر العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة وممثلى الإدارة العامة للمرور وممثلي شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك لبحث سبل تذليل العقبات اثناء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.