شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع «شوقي» و«عبدالغفار» بشأن شكاوى الطلاب المصريين بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، إن وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي وجه بالتحقق والتأكد من أن منهج مادة العلوم الصحية - المادة الجديدة بدولة الإمارات - مُطابق لمنهج مادة الأحياء بالثانوية العامة المصرية، بعد شكاوى تلقتها من أبناء الجالية المصرية.

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الشكاوى جاءت لخشية الطلاب المصريين دفعة الثانوية العامة الإماراتية، الصف الثاني عشر المسار المتقدم (علمي علوم وعلمي رياضيات) من عدم قبولهم في الكليات العلمية بمصر، مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالامارات إلى اسم «العلوم الصحية».

وبناء عليه، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي بدوره تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أن الوزارة هي الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في شكوى الجالية المصرية بالإمارات للاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الدكتور طارق شوقي وجه بالتحقق والتأكد من أن منهج مادة العلوم الصحية - المادة الجديدة بدولة الإمارات- مطابق لمنهج مادة الأحياء بالثانوية العامة المصرية، لافتة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من فحص المادة وإذا كانت مطابقة لن يكون هناك أية موانع لالتحاقهم بالكليات العلمية المصرية، وفي حالة غير مطابقتهما، فإن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيتعاونان سويًا لتقديم حلول بديلة خلال الأيام القلية المقبلة.