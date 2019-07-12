شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في نيويورك يستقبل مساعد وزير الخارجية و13 ملحقا شابًا بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير هشام النقيب، القنصل العام المصري في نيويورك، أمس الخميس، السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية و١٣ ملحقا جديدًا من الشباب المنضمين للوزارة.

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وفي مقر القنصلية العامة، استعرض القنصل العام مهام القنصلية العامة وأدواتها لتحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال خدمة المواطنين المصريين في ولايات الساحل الشمالي للولايات المتحدة الامريكية وربطهم بالوطن الأم، بالإضافة إلى الدور الدبلوماسي مع المراكز البحثية والإعلام ومراكز صناعة القرار الأمريكي وجهود القنصلية في استعادة بعض الآثار المصرية المُهربة بالتعاون مع المدعي العام لولاية نيويورك.

كما استعرض الدبلوماسيون العاملون بالقنصلية شرحًا مبسطًا لمهامهم القنصلية والدبلوماسية، وأجاب القنصل العام والدبلوماسيين على أسئلة المُلحقين الجدد، وهو ما أثرى اللقاء.

وفِي نهاية اللقاء، وجه السفير سامح أبو العينيين وشباب المعهد الشكر إلى السفير هشام النقيب على حفاوة الاستقبال وغزارة المعلومات المقدمة لهم.