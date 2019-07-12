شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظم سباق بمشاركة ألف شاب في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، الجمعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، سباقا طوله ١،٥ كم، في إطار الجولة الخامسة لعام ٢٠١٩ من «الوجهة مصر ٢٠٣٠».

انطلق السباق من أمام كلية التربية الرياضية بنين بجامعة مطروح، وسيكون خط النهاية عند النادي الاجتماعي على كورنيش المدينة.

وأوضحت آسيا الشقيرى، المنسق الإعلامي للصندوق، أن الأنشطة بدأت الخميس بورش عمل شملت عرضا مسرحيا تفاعليا تناول قضايا توعوية شملت الزيادة السكانية والزواج المبكر إضافة إلى جلسات تفاعلية ميدانية، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق «اليوم العالمي للسكان»، هادفةً إلى زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصةً قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.

وشارك الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، المشتركين في السباق، وشارك أيضًا الروائي والإعلامي عصام يوسف، سفير الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والبطل العالمي المصري في كرة القدم الاستعراضية «Freestyle Football» يوسف أيمن يوروك.

وعقب انتهاء السباق، أقيمت حفلة موسيقية بمشاركة فريقى «هاي دام» و«المينا»، بالإضافة إلى الفنانتين سحر الزغبي وياسمين زكي، كجزء من مبادرة «الموسيقى من أجل التنمية» التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وصرح الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام بتكليف عدد من الفنانين التشكيليين للقيام بالتوعية حول قضايا الصحة والحقوق الإنجابية من خلال خمس جداريات تقام في خمس محافظات مختلفة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD). وذلك بالشراكة مع مؤسسة عبدالوهاب عبدالمحسن للثقافة والفنون والتنمية، وسيرسم خمسة فنانين جداريات لتلهم الالتزام بتحقيق ثلاث نتائج لتبديل حياة النساء والفتيات في مصر بحلول عام ٢٠٣٠؛ وهي إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الامهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.

وتمت توعية الفنانين بعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكذلك النتائج الثلاثة المذكورة .

كان الفنان عادل مصطفى قد انتهيمن عمل الأنشطة الفنية مع جدارية في الإسكندرية يوم ٩ يوليو، يتبعه الفنان محمد بحيري لاقامه جدارية فنية في مدينة مرسى مطروح يوم ١٢ يوليو، ثم تقوم الفنانة يارا حاتم في القليوبية يوم ٢٦ يوليو بعمل جدارية هناك، ويشارك الفنان علاء عوض في إقامة جدارية الأقصر يوم ٢٦ أغسطس، والفنان عامر جداوي سيقوم بتصميم جدارية سوهاج يوم ٦سبتمبر، ومن المتوقع أن يستغرق كل فنان ٣-٤ أيام لاستكمال الجدارية.

وتشمل المبادرة أيضًا تدريب ٢٠ طالبًا من جامعات الفنون في محافظتي طنطا والمنصورة على قضايا الصحة والحقوق الإنجابية من خلال ورش عمل مع الفنانين الخمسة، وبعد ذلك سيقومون بإنتاج لوحهم الخاصة تعبيرا عن هذه القضايا. وسيتم اختيار صاحب أفضل لوحة للسفر إلى كينيا لحضور قمة نيروبي للمؤتمر الدولي للسكان.

ويقول الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر أن تلك الفعاليات تأتي كجزء من مبادرة صندوق الأمم المتحدة للسكان «الفن من أجل التنمية،» حيث يستخدم الصندوق أساليب غير تقليدية للتوعية حول قضايا الصحة الإنجابية والسكان، حيث شارك ٤٢ فناناً من ١٦ دولة مختلفة في، ملتقى البرلس الخامس للرسم على الجدران.

ويشارك صندوق الأمم المتحدة للسكان هذا العام أيضًا في ملتقى البرلس الخامس في كفر الشيخ، للتوعية حول تمكين المرأة والحاجة إلى القضاء على الممارسات الضارة.