شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنظم مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وإشراف الأستاذ هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية.

واشترك في التصفية المبدئية بالمديريات ٤٨٠٠ طالب وطالبة، وصعد في التصفية النهائية 1400 طالب وطالبة من محافظات مصر.

وفازت بالمركز الأول كل من مدرسة الزهراء الخاصة لغات من محافظة المنيا عن مسرحية «غابة الأحلام»، ومدرسة السلام الخاصة من محافظة الأقصر عن مسرحية «نجوم السماء»، كما فازت بالمركز الثاني كل من مدرسة الفرير الخاصة من محافظة الغربية عن مسرحية «حلم المزرعة»، ومدرسة سانت فاتيما من محافظة القاهرة عن مسرحية «خلص الكلام».

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وفازت بالمركز الثالث كل من مدرسة الشربيني الخاصة من محافظة دمياط عن مسرحية «في عشق هواكي يا بلادي»، ومدرسة يثرب الخاصة من محافظة الإسكندرية عن مسرحية «كلنا واحد»، وفازت بالمركز الرابع كل من مدرسة مصراوية الخاصة من محافظة البحيرة عن مسرحية «صفحات مطوية»، ومدرسة رسالة الخاصة من محافظة شمال سيناء عن مسرحية «رحلة في أرض الفيروز»، ومدرسة الصحوة الخاصة من محافظة الجيزة عن مسرحية «قلب أمي».

أما عن المركز الخامس ففازت به كل من مدرسة الحرية الخاصة من محافظة المنوفية عن مسرحية «الحارة»، ومدرسة الروضة الخاصة من محافظة مرسى مطروح عن مسرحية «من يشترى التاريخ؟»، ومدرسة نور المعارف الخاصة من محافظة سوهاج عن مسرحية «حكاية مولد».

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة إيمان محمد حسن مشرفا عاما واستشاري لجنة التحكيم، وعاطف العجمي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية ورئيس لجنة التحكيم، وإيمان صبري مدير عام التعليم الخاص، والأستاذ هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، وقام بتنظيم المهرجان دكتور هيثم فتح الباب، ممثل أصحاب المدارس الخاصة ومنسق عام المهرجان.

حضر حفل الختام الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والأستاذ هشام السنجرى، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والفنان محمد صبحى، وأ.د مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، و.أد عصمت يحيى، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والمخرج الأستاذ كمال منصور.