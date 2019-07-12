شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا ..الإعلان عن تأسيس اتحاد دولي للغزل والنسيج في نقابة نسيج مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن صباح السبت تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وذلك خلال جلسة افتتاحية للمؤتمر الدولي التي سيشارك فيها وزير العمل محمد سعفان ومجموعة من القيادات العمالية والنقابية والشعبية والتنفيذية، وذلك تحت رعاية الاتحاد العالمي للنقابات برئاسة جورج مافريكوس، والنقابة العامة للغزل والنسيج في مصر برئاسة عبدالفتاح إبراهيم.

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صرح بذلك عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، الذي أكد أيضا مشاركة 15 رئيس نقابة عمالية عامة من دول عربية وآسيوية وأوروبية وإفريقية.

المؤتمر الذي سيقام صباح غد في مقر النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر «327 شارع شبرا مصر بجوار محظة مترو المظلات»- سوف يعلن أيضا عن مقر رئيسي «للاتحاد»، وعن هيكله التنظيمي، وعن دستور أو لائحة تنظم عمل الاتحاد الدولي الجديد الذي سيدافع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي حول العالم، وكذلك السعي نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادي والإنتاج.

وفي نهاية تصريحه أكد عبدالفتاح إبراهيم أنه سوف يعرض في الجلسة الافتتاحية تجربة مصر الفريدة في كيفية إعادة تطوير صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى والتي يتبناها شخصيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.