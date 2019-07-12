شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: خطة شاملة لتطوير فروع بنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك لديه خطة لإعادة هيكلة وتطوير فروعه لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في أقل وقت ممكن، موضحة أن تلك الخطة لا تقتصر على تغيير الشكل فقط بل تهدف بالأساس لتطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء، حيث يشهد البنك حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كل المستويات مدعوما بما تحقق من نجاحات كبيرة في العام المالى المنتهى.

وأكدت «والي» حرص البنك على إتاحة جميع الخدمات المصرفية بمختلف فروعه بما يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف فئاتهم لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة في تحقيق ونشر الشمول المالى ليس ذلك فحسب بل أخذ البنك على عاتقه تطبيق خطة تهدف إلى التوسع داخل كل محافظات الجمهورية مع التركيز على دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر.

لذلك تم تقدير خطة للبنك تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة كما تشمل الخطة مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.

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وأضافت والي أنه تم تخصيص شباك لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء البنك في كافة الفروع تيسيرا لهم خلال تواجدهم بالبنك.

وفي ذات السياق أشار الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، العضو المنتدب، إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير فروع بنك ناصر المنتشرة في كافة المحافظات من خلال تطوير الفروع وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة داخل الفروع سعيا نحو تقديم خدمات افضل للعملاء الحاليين والمرتقبين وفقا لخطة عمل مرحلية ممنهجة حيث تم إلى الآن تطوير 50 فرعا منها فرع المنصورة القديم وفرع الفيوم وفرع عرابي بمحافظة الإسكندرية وفرع دمنهور وفرع أسوان وفرع الإسماعيلية وفرع السادات وفرع أبو عزيز بالمنيا.

ومن المنتظر تطوير 17 فرعا خلال الفترة القادمة وتطوير باقي الفروع تباعًا ليشمل كافة الفروع والبالغ عددها 94 فرعا في أنحاء الجمهورية.

وأضاف فاروق انه تم الانتهاء من انشاء فرعين جديدين للبنك هما فرع كينج مريوط بالإسكندرية وفرع ابو تيج بأسيوط وجار العمل على انشاء مركز رئيسى جديد بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 2600 م2 بالإضافة إلى 5 افرع جديدة وهي فرع طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر وفرع سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج وفرع اسوان الجديدة بمحافظة اسوان وفرع المنيا الجديدة بمحافظة المنيا وفرع بني سويف الجديدة، مؤكدا أن عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة تأتى من خلال دراسة جغرافية لتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً لتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والتي تحتاج إلى توافر الخدمة البنكية بها.