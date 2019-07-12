شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بمؤتمر «الكيانات المصرية في الخارج» يشاهدون عرضًا خاصًا لـ«الممر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي «الممر»، وذلك على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، بحضور وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد.

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يأتي تقديم عرض خاص لفيلم الممر في إطار تنسيق وزيرة الهجرة مع المنتج هشام عبدالخالق، منتج الفيلم، بهدف عرضه للمصريين بالخارج استجابة لمطالب عدد كبير منهم بأن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم، لمتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم، في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية وما تسببه من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا الفيلم نجح في إثارة الحس الوطني الذي لابد أن يدب في روح كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة لابد من تحية فريق العمل عليها لتفكيره في تقديم مثل هذا العمل في هذا التوقيت، الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف.

من جانبهم، أعرب الحضور من الكيانات المصرية بالخارج عن سعادتهم الكبيرة بمشاهدة الفيلم، وقدموا خالص شكرهم لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لهم لرؤية هذا العمل الفني الملحمي الذي جسد مرحلة مهمة من المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، والذي عزز بداخلهم مشاعر الحب والانتماء لمصر وأشعل الحماس داخل نفوسهم تجاه مساندة الوطن في أي تحديات يواجهها.