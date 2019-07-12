شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر في القاهرة يبعث برقية شكر لمحافظ السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل سفير الجزائر في القاهرة، نذير العرباوي، برقية شكر إلى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وذلك عقب اللقاء الذي جمع المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الكوت ديفواري بمدينة السويس، وانتهى بتأهل فريق الخضر المستحق للدور النصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

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وقال السفير في نص البرقية:

«يسعدني، باسم البعثة الجزائرية، أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل المسؤولين والقيادات الأمنية في المحافظة وإلى أهلنا في السويس ببالغ الشكر وعظيم التقدير لما حظيت به البعثة الجزائرية من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا عاليا بالجهود التي بذلت لتوفير كافة وسائل الراحة للبعثة خلال إقامتها في المدينة، مع تأمين انتقالات الفريق والوفود الجزائرية وفتح حديقة الشهداء والأماكن العامة أمام مشجعي منتخب الجزائر الذين توافدوا على مدينة السويس».

كما أشاد بدعم ومؤازرة أهالي السويس للمنتخب الجزائري خلال مقابلة الخضر متأكدين من ذات الدعم والمؤازرة للجمهور المصري لمحاربي الصحراء خلال الدور النصف النهائي، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وثمن جهود وزارة الشباب والرياضة المصرية وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي ومساعدوه في تحقيق النجاح الباهر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية.