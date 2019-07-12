شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم تلو الآخر، تتلقى جماعة الإخوان وإعلامى قنواتهم الإرهابية التى تبث من تركيا، ضربات ودروس قاسية تكشف عن وجههم وتزييفهم للحقائق التى يتم تدوالها عبر هذه المنابر، فأصبح الرد يأتى لهم من مواطنين مصريين ليظهروا أمام الجميع حقيقة هذه الجماعة وحقيقة إعلامها الكاذب الذى يستهدف إشعال الرأى العام وتخريب مؤسسات الدولة لصالح هذه الجماعة المعادية للدولة المصرية .

مواطن مصرى يدعى "محمد" أجرى مداخلة هاتفية مع المذيعة الإخوانية فيزور حليم عبر قناة الشرق الإخوانية، فى برنامجها "تصريح مواطن" ، لقن فيها المذيعة درسا قاسيا فيما تناولته من أكاذيب مغايرة للواقع، والتى تحاول وتسعى بها تسخين المواطنين حول اسعار الوقود الأخيرة .

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المواطن المصرى بدأ مداخلته قائلا: "البلد الأول ازاى وكانت ازاى دلوقتى إزاى، الدولار ايام مبارك كان 6 جنيه، ودلوقتى 16 جنيه، يعنى مفيش زيادة، والزيادة حسب سعر الدولار، وحسب الزيادة العالمية، يعنى هكون مرتاح لو الرئيس غشني وخدعنى وخلى كل حاجة رخيصة زى اللى فاتوا ، ويسيب البلد تغرق ، والا الصح يعمل لمصلحة البلد ".

وواصل المواطن حديثه الذى أفحم فيه مذيعة الإخوان قائلا :"فى زيادات فى المرتبات وفيه تأمينات زادت وعندنا تأمين صحى، والراجل بيعمل تأمين صحي، بدأنا ببورسعيد وهيتعمم فى كل المحافظات، المستقبل فيه الخير كله، بس الناس تصبر، وفى مقدمات حلوة جدا، وأنا اولادى كلهم بيشتغلوا، واصبروا على الرئيس وبلدكم وهنبقى أحسن ناس".

المداخلة وصراحة المواطن لم تأتى على هوى المذيعة الإخوانية التى تفاجئت به ومما ذكره المواطن وكشفه للحقائق التى ينكرها الإخوان الإرهابية وإعلامهم ، وتسببت المداخلة فى حالة ارتباك شديدة وعدم قدرة الرد على المواطن ، وقامت بغلق الهاتف بعده كشفه لزيف هذه الجماعة .