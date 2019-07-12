شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر بالقاهرة: نشيد بالنجاح الباهر لمصر فى تنظيم كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل السفير الجزائرى بالقاهرة نذير العرباوى برقية إلى محافظ السويس حضرة اللواء عبد المجيد صقر ، قال فيها بعد اللقاء الذي جمع المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الكوت ديفواري بمدينة السويس والتأهل الباهر والمستحق للدور النصف النهائي لكأس أفريقيا للأمم الذي حققه أشبال جمال بلماضي، يسعدني، باسم البعثة الجزائرية، أن أتقدم إليكم و من خلالكم الى كافة المسؤولين والقيادات الأمنية في المحافظة و الى أهلنا في السويس عن بالغ الشكر و عظيم التقدير لما حظيت به البعثة الجزائرية من حسن الاستقبال و كرم الضيافة، مشيدا عاليا بالجهود التي بذلت لتوفير كافة وسائل الراحة للبعثة خلال إقامتها في المدينة، مع تأمين انتقالات الفريق و الوفود الجزائرية وفتح حديقة الشهداء و الأماكن العامة أمام مشجعي منتخب الجزائر الذين توافدوا على مدينة السويس.

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أضاف السفير فى برقيته قائلا :" نشيد عاليا بدعم و مؤازرة أهالي السويس للمنتخب الجزائري خلال مقابلة الخضر متأكدين من ذات الدعم و المؤازرة للجمهور المصري لمحاربي الصحراء خلال الدور النصف النهائي، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين و الشعبين الشقيقين.

أضاف،" أنوه مجددا بجهود وزارة الشباب و الرياضة المصرية و على رأسها الدكتور أشرف صبحي و مساعديه للنجاح الباهر الذي تحققه مصر في تنظيم الكأس الأفريقية، تقبلوا اخي حضرة اللواء، فائق مشاعر التقدير و خالص الاحترام".