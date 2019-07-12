شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مكتب التنسيق يبدأ اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عن بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2019 - 2020 والتى تشمل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة.

وستبدأ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية بدءا من يوم غد السبت حتى 20/7/2019 بالمعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة) وكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)، والمعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪؜ من الدرجة النهائية.

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وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20٪؜ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، و نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة80 ٪؜ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي.