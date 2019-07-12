شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

حصل ”الخليج 365” على أول فيديو لمكتب وزير الإسكان، فى مبنى مجلس الوزراء الجديد بمدينة العلمين الجديدة.

انتقد مختار الرصاع، مدير مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55، المطربة اللبنانية إليسا وكشف عن سبب دعوتهما فى المهرجان قائلا " "ما بتعجبنيش" ، أما جورج وسوف انتهى فنيا .

ينفرد الخليج 365 بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته كاملة ومجموع درجاته وتفصيل الدرجات فى كل مادة من خلال الدخول على موقع الخليج 365 خلال الساعات القادمة.

تفقد، اليوم، الرئيس أندريا راجوالينا رئيس جمهورية مدغشقر وأسرته استاد القاهرة الدولى الذى يستضيف مباريات أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر حتى 19 يوليو الجارى.

هبطت طائرة تابعة لشركة "إير كندا" كانت تقوم برحلة بين فانكوفر وسيدنى اضطراريا، فى هاواى، بعدما "واجهت مطبات هوائية مفاجئة، وذكرت الشركة الجوية الكندية أن الحادث أسفر عن إصابة "نحو 35 شخصا بجروح طفيفة"، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية.

ارتبط اسمه بالسينما منذ أكثر من 50 عاماً، وبمهرجان القاهرة السينمائى ما يزيد على 30 عاماً، لعب فيها دوراً مهماً كمدير فنى للمهرجان على اختلاف رؤسائه، يوسف شريف رزق الله الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

عاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه جراحة وتر أكيليس فى ألمانيا، حيث تقرر غيابه عن فريقه لمدة 6 أشهر.

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لقن مواطن مصرى، قناة مكملين الإخوانية درسا قاسيا، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالمذيع الإخوانى أحمد سمير عبر برنامج "ألو" الذى يذاع على فضائية مكملين المبثوثة من تركيا، ووجه له سؤالا : هو حضرتك مش شايف أي حاجة حلوة مصر بتعملها؟ ومش شايفين أي مشروعات تمت".

شُيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، بحضور المخرج يسرى نصر الله، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والناقد طارق الشناوى، والفنان الشاب طارق الإبيارى، ومدير التصوير محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم، والصحفيين خالد محمود وأحمد سعد الدين، فيما غاب النجوم عن الجنازة واكتفوا بالنعى عبر السوشيال ميديا.

أعلن حسن حلمى أوكسوز، نائب رئيس نادى قاسم باشا التركي، أن إدارة النادى تلقت عرضين رسميين من ناديين ينافسان فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للحصول على خدمات محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة سيتل بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.

أسدل الستار على منافسات دور الثمانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر والتى تختتم فعالياتها الجمعة المقبل.

أكد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن كافة الادعاءات بامتلاك القوات المسلحة لإحدى الشركات العاملة فى النقل الذكى، كاذبة.

نشر حرس السواحل الأمريكي شريط فيديو، يظهر لحظات ملاحقة عناصره لغواصة محملة بالمخدرات في مياه المحيط الهادئ، واقتحامهم لها، وهي لا تزال تسير بسرعة عالية.

أمرت نيابة الموسكى، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

يعتبر المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر السابق، أحدث صفقات الميركاتو الصيفى بالنادى الأهلي.