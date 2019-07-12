11 شهر "خصام" انتهت بالخنق.. ملابسات جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مقتل ربة منزل على يد زوجها بمدينة الشيخ زايد.

جهود البحث التي قادها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث وسط أكتوبر، أشارت إلى أن الجاني يدعى "محمد.س" 30 سنة، فرد أمن إداري بشركة ويمتلك "جيم"، تزوج من الضحية "رانا" 28 سنة، منذ 11 سنة، إلا ان خلافا وقع بينهما دفع الزوجة إلى ترك عش الزوجية والعودة إلى منزل أسرتها.

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11 شهرا كاملة حاول خلالها فرد الأمن مصالحة زوجته وإقناعها بالعودة للعيش معه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وآخر جلسة صلح عقدت الاسبوع الجاري.

تحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد برئاسة الرائد كريم سمير توصلت إلى أن فرد الأمن خنق زوجته بسبب رفضها العودة إلى المنزل، ثم حضر إلى ديوان القسم وسلم نفسه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.