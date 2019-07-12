فرد أمن يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة: "خنقتها بإيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهدت مدينة الشيخ زايد جريمة قتل مؤسفة إذ تخلص فرد أمن إداري من زوجته؛ بسبب خلافات بينهما.
تعود البداية إلى تلقي العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة.
انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وعُثر على جثة ربة منزل "عاملة" بها آثار خنق وإحمرار في الرقبة، ترتدي ملابسها كاملة.
تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، توصلت إلى أن الجاني هو زوج الضحية، وأنه خنقها بسبب خلافات زوجية بينهما.
حضر المتهم إلى ديوان القسم، واعترف بارتكاب الواقعة "خنقتها بإيدي"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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