العثور على جثة كوافيرة" بدار السلام".. والتحريات: السرقة وراء ارتكاب الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة أول السلام.

فريق البحث الجنائي كشف أن السيدة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بطعنات متفرقة بالجسد، وبفحص الأشياء الثمينة تبين عدم وجود مصوغاتها الذهبية وأموالها التي تحتفظ بها في الشقة.

وبينت تحريات المباحث أن القتيلة كانت تعمل بأحد مراكز التجميل "كوافير"، وتقيم داخل تلك الشقة بصحبة صديقتها التي أبلغت الشرطة فور اكتشافها للجريمة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط مرتكب الحادث.