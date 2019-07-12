مصدر يكشف كواليس سقوط سيدة من "بلكونة" بالمقطم :"لم تمت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد سقوط سيدة من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة المقطم في القاهرة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق الخامس بمساكن العبد بدائرة القسم، وأنهم عثروا عليها موثقة بالحبال، وفي حالة صحية حرجة.

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وتابع المصدر؛ بالانتقال والفحص تبين أن السيدة مصابة بإصابات بالغة، وأن حالتها الصحية سيئة، مشيرًا إلى أنه تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن تم القبض على صديقتها واقتيادها إلى القسم للتحقيق معها، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.