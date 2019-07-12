في يوم.. ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة و27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه حملات مرورية عدة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية، عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1679 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وأثمرت الحملات عن ضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة للتحقيق.

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