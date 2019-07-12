محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ؛ ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.