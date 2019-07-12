وفد برلماني ليبى يزور مجلس النواب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
يستقبل مجلس النواب، غدًا السبت، وفد برلماني ليبي، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤي النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.
ويترأس اللقاء المزمع عقده غدًا، أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري، واللواء سعد الجمال، عضو اللجنة، والسفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وزير خارجية مصر الأسبق.
وبدأ منذ أمس الخميس توافد عدد من نواب البرلمان الليبى إلى القاهرة، ممن يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
ومن المقرر أن يلتقي نواب البرلمان الليبي، على مدار الأسبوع المقبل قيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي.
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