"بوينج" تجرب طائرة مصر للطيران الجديدة قبل تسليمها للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أجرى مصنع إيفريت التابع لشركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية، الرحلة التجريبية الأولى لطائرة مصر للطيران الخامسة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner وبدء طلاء الطائرة السادسة من نفس الطراز تمهيدًا لتسليمهما لشركة مصر للطيران خلال أيام.

وقال مصدر بالشركة، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة الطائرة الخامسة والسادسة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner من إجمالي 6 طائرات تعاقدت عليهم من نفس الطراز خلال الشهر الجاري، للانضمام إلى أسطول الشركة.

وكانت شركة مصر للطيران، تسلمت 4 طائرات من طراز الأحلام، انضمت أول طائرة إلى أسطولها من هذا الطراز في شهر مارس الماضي.

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تخدم هذه الطائرات حاليًا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى الفترة القادمة.

أتاح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما توفره من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.