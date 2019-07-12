أخبار مصر | الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين بإقليم البنجاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين بإقليم البنجاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.

انطلقت اليوم الجمعة، رابع القوافل الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى المعادي بمحافظة القاهرة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: "الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته"

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة , ونشر الفكر الوسطي المستنير , وبيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا.