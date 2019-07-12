أخبار مصر | 'التضامن': طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التضامن': طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي، طبع تذاكر الطيران الخاصة، لعدد 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، من خلال مكتب مصر للطيران، بمقر الوزارة اعتباراً من غداً السبت، وسيتم توزيع التذاكر للحجاج من خلال مديريات التضامن عقب استخراج تأشيرات الحج من السفارة السعودية، والمقرر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي علي سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل، وأنه تم البدء فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019، من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية، والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القادمة، وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات.

ويمثل حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى وسيتولى سفر باقى الأفواج الى المدينة حتى يوم 29 يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتباراً من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.