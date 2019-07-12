أخبار مصر | ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة، هذا العام، ستكون أعلى من 74%، وأعلى من العام الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحات لبوابة الخليج 365، أن الوزارة حتى الآن، لم تفرز الأوائل على مستوى المحافظات على أن يتم فرزهم والإعلان عنهم بداية الأسبوع المقبل، وقالت المصادر، إن الوزارة انتهت تمامًا من تصحيح الثانوية العامة أمس الخميس.

وأوضحت أن الإعلان عن أوائل الثانوية العامة، سيكون بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة يوم الإثنين المقبل.

وتابعت أن إعلان النتيجة سيكون من خلال مؤتمر صحفي يحضره كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وخالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وخصصت وزارة التعليم، موقع إليكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019.. لمعرفة النتيجة اضغط هنا.