أخبار مصر | رئيس مدغشقر يبدى إعجابه باستاد القاهرة: يستحق استضافة أكبر الأحداث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مدغشقر يبدى إعجابه باستاد القاهرة: يستحق استضافة أكبر الأحداث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس أندريا راجوالينا رئيس جمهورية مدغشقر، بالتجول، باستاد القاهرة الدولى الذي يستضيف مباريات أمم أفريقيا 2019.

حيث زار الرئيس صالة استقبال كبار الزوار، والمقصورة الرئيسية، وأرضية الملعب، والمركز الصحفى، وقاعة المؤتمر الصحفى، واستوديوهات التعليق، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

وأبدى الرئيس إعجابهُ الشديد باستاد القاهرة، مؤكداً أنه يستحق استضافة أكبر الأحداث العالمية لما يتمتع به مقاومات مميزة، معربا عن شكره لما قدمته مصر لأفريقيا من تنظيم مشرف على أعلى مستوى للبطولة.