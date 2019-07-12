أخبار مصر | سفارة مصر بلومى تستقبل التوجوليين المشاركين في دورات "وكالة الشراكة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة مصر بلومى تستقبل التوجوليين المشاركين في دورات "وكالة الشراكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السفارة المصرية فى لومى، باستقبال الكوادر التوجوليين المقرر مشاركتهم فى عدد من دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة الصحفي التوجولي المشارك في الدورة التى تنظمها الوكالة للشخصيات الإعلامية البارزة فى أفريقيا تحت عنوان "الإعلام والتنمية المستدامة" خلال الفترة من 14-27 يوليو 2019.

وذلك في إطار حرص مصر على دعم التنمية بالدول الإفريقية الشقيقة، هذا، وتأتى الدورات المشار إليها فى إطار نشاط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية وبرامج التدريب وبناء القدرات للدول الأفريقية الشقيقة فى مختلف المجالات.

وأعربت السفارة عن آمالها في أن تسهم هذه الدورة وغيرها من الدورات فى بناء قدرات المؤسسات التوجولية من أجل تحقيق التنمية والرفاهية للشعب التوجولى الشقيق.