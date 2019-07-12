مصر | "عشرة 11 سنة".. مفاجآت حول قتل فرد أمن لـ "زوجته" بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشرة 11 سنة".. مفاجآت حول قتل فرد أمن لـ "زوجته" بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن فرد الأمن المتهم بقتل زوجته خنقا، يمتلك "جيم"، وكان متزوج من المجني عليها منذ 11 عاما، وكان دائما يوجد بينهما خلافات لتركها منزل الزوجية، للمكوث مع أسرتها لعملها مع والدها في مجال التجارة.

وأضافت التحريات، أنها منذ 11 شهرًا تشاجرت مع زوجها وتركت له المنزل، لتقيم صحبه أسرتها، مشيرة إلى أن الزوج حاول مصالحتها، للرجوع إلى المنزل لكنها كانت ترفض.

وأوضحت التحريات إلى أنه عقد جلسة للصلح بينهما، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الزوج بقتل زوجته خنقا.

كان أقدم فرد أمن على قتل زوجته، خنقا بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، بمنطقة الشيخ زايد وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

Advertisements

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بنشوب مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين فرد أمن وزوجته، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، قام على إثرها بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.