شكرا لقرائتكم خبر عن «بهية» تنظم حملة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مؤسسة بهية حملة بين أهالي عزبة عمرو، بأشمون، محافظة المنوفية للتوعية بضرورة الكشف المبكر على سرطان الثدي. وحاضرت في الندوة الدكتورة شروق محمد، عضو مؤسسة بهية، متحدثة عن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وكيفية الوقاية منهم وضرورة الكشف المبكر بالإضافة للرد على أسئلة واستفسارات الحضور . وطالبت المؤسسة السيدات اللائي حضرن بضرورة المتابعة والكشف المبكر والالتزام بالتعليمات والتنسيق مع مستشفى بهية في حال تعرض أي منهن لمخاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بهية» تنظم حملة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.