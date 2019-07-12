شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتقدم الجنازة العسكرية لمدير إدارة التفتيش بـ«أمن السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من اهالي السويس، العميد سامح فؤاد مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس في جنازة عسكرية مهيبة، خرجت من مسجد الغريب بحي السويس بعد صلاة الجمعة، حيث تقيم أسرة ضابط الشرطة.

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تقدم الجنازة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، وقيادات الجيش الثالث الميداني، والقيادات الأمنية، وأشقاء الضابط المتوفي، كما شارك في التشييع الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس.

كان العميد سامح فؤاد، توفي أمس الخميس، خلال عمله في الإشراف على تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار بإستاد السويس الرياضي، بعد إصابته بأزمة قلبية نقل إلى إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي، إلا انه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

وخيم الحزن على السويس بعد وفاة العميد فؤاد، واتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد وتحولت إلى دفتر عزاء كبير، نظرا لما تمتع به الضابط المتوفي من سمعة طيبة وتواضع، وتربطه علاقات إنسانية بأبناء مدينته السويس، التي نشا فيها.