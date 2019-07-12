شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل توافد أعضاء مجلس النواب الليبي على القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصلَ توافد أعضاء مجلس النواب الليبي على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد روي النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي. وبدأ حضور عدد من نواب البرلمان الليبي المُنتخب إلى القاهرة منذ الأمس، والذين يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي، حيث سيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني.

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