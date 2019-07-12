شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إنشاء نقطة بيطرية دائمة بسوق برقاش للجِمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني، بالقيام بزيارة تفقدية مفاجئة إلى سوق الجمال بمنطقة برقاش في محافظة الجيزة، للاطمئنان على الوضع في السوق ورصد الموقف على أرض الواقع وتوعية التجار والمربين بحقوق الحيوانات.

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وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، خلال جولته في السوق برفقة عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المهتمين بحقوق الحيوان، إن الزيارة تستهدف مواجهة أية تجاوزات في حقوق الحيوانات، مشددا على أنه لن يسمح إطلاقا بأية تجاوزت في التعامل مع الحيوانات لأن ديننا الحنيف يطالب بالرفق بالحيوان وكذلك القوانين.

وأكد «محمود» أن معظم المرابين والتجار والمواطنين يتعامون مع الحيوانات برفق انطلاقا من الوازع الديني وأيضا لأنها مصدر رزقهم، مشيرا إلى انه تقرر إنشاء نقطة بيطرية دائمة في السوق من أجل المتابعة اليومية لصحة الحيوان وتقديم الإسعافات والعلاجات البيطرية عند اللزوم، وأيضا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات وتلقى الشكاوى وحلها على أرض الواقع.

وطالب رئيس هيئة الخدمات البيطرية المواطنين بإبلاغ اجهزة الشرطة والإدارات المحلية ومديريات الطب البيطري فورا عن أي حالات تعدي على الحيوانات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتوعوية الازمة، مشيدا بردود الأفعال الإيجابية المجتمعية من قبل الجهات الحكومية المعنية وجمعيات حقوق الحيوان والمجتمع المدني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الزراعة تتابع سوق الجمال في برقاش بمحافظة الجيزة