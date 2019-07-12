شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بـ«السلطان حسن» بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن بحي الخليفة، بمناسبة الإحتفال بعيد القاهرة القومي والموافق ذكرى مرور 1050 عاماً على إنشائها.

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وشهد الصلاة لفيف من سفراء الدول الإسلامية وأعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وألقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، والذي أكد فيها أن جميع الأديان دعت إلى أهيمة اتباع الآداب العامة والأخلاق الحميدة، حيث أن المسلم الحق عليه اتباعها في جميع أموره الحياتية على المستوى الشخصي والمجتمعي، كذلك أكد على أهمية تنظيم الأسرة تزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسكان.

وقال محافظ القاهرة، إن احتفالات القاهرة مستمرة على مدار أسبوعين بافتتاح عديد من المشروعات الخدامية لمواطني القاهرة، والتي تساهم في تسهيل وتقديم الخدمات المقدمة لهم بشكل لأئق، لافتا إلى أنهم بدأوا منذ صباح السبت الماضي تدشين الدفعة الأولى وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالغاز الطبيعي.

وزير الاوقاف يخطب الجمعة من مسجد السلطان حسن

وزير الاوقاف يخطب الجمعة من مسجد السلطان حسن

وزير الاوقاف يخطب الجمعة من مسجد السلطان حسن