شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن بدء أعمال تطوير وحدة الطواريء بـ«قصر العيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء تنفيذ تطوير وحدة الطواريء بمستشفيات قصر العيني وفق أحدث المواصفات العالمية، قائلا: «لن نهدأ حتى ننتهي من أكبر عملية لتطوير المستشفيات بقصر العيني».

وقال الدكتور الخشت، على هامش جولة مفاجئة بمستشفى قصر العيني، شملت أقسام الاستقبال والطواريء، ووحدة شريف مختار، وذلك للوقوف على بدء أعمال تطوير وحدة الطواريء بقصر العيني، ورفع جميع العقبات من أمام المشروع، إن «القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو خطة تطوير المستشفيات على أحدث مستوى عالمي».

وأضاف الخشت أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، مُشيرًا إلى أن الخدمات العلاجية لآلاف المرضى وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.