شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «الجونة» ينعي يوسف شريف رزق الله: إسهاماته تربى عليها أجيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى مهرجان الجونة السينمائي الناقد والمدير الفني لمهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عنا صباح اليوم. وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن مسيرة الراحل كانت «حافلة بالإسهامات من خلال كتاباته الثرية عن السينما وبرامجه السينمائية التي تربى عليها أجيال من صناع السينما في العالم العربي، والذي أثرت حياته المهنية اللامعة بشكل ملحوظ في صناعة السينما، ليصبح علمًا من أعلام النقد السينمائي وملهمًا لأجيال كثيرة من عشاق الفن السابع لعقود عديدة».

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