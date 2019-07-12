توافد أعضاء مجلس النواب الليبى على القاهرة فى إطار الجهود المصرية لتوحيد الرؤى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ توافد أعضاء مجلس النواب الليبي علي القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية ، لتوحيد رؤي النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبى. ويتواصل وصول عدد من نواب البرلمان الليبى المُنتخب إلى القاهرة ، منذ الأمس يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبى ، وسيلتقون على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الإستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى. Advertisements

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