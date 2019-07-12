شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد الخليج 365 بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته كاملة ومجموع درجاته وتفصيل الدرجات فى كل مادة من خلال الدخول على موقع الخليج 365 خلال الساعات القادمة.

ينفرد الخليج 365 بنشر نتيجة الثانوية العامة 2019 على الموقع الرسمى عقب إعلان النتيجة بشكل رسمى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى من المقرر أن تعتمد غدا السبت على أن تعلن إلكترونيا الأحد حسبما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كشفت تفاصيل انتهاء الكنترولات من كافة مراحل النتيجة وتجميعها على cd على أن يتم عرضها على قيادات الوزارة غدا لاعتمادها، كما حددت الوزارة أوائل الثانوية العامة.