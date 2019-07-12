شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصرى وصلت إلى 15 عام، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتوارى من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم.

ووفقا حساب الداخلية الكويتية على تويتر، رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية ، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

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وأضاف بيان الوزارة، بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن فى أماكن مختلفة داخل الأراضى المصرية، ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التوارى وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وتابعت الداخلية الكويتية، عليه فإن الوزارة تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع اية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.