أخبار مصر

الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصرى وصلت إلى 15 عام، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتوارى من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم.

 

ووفقا حساب الداخلية الكويتية على تويتر، رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية ، ومن خلال التحريات  تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

 

Advertisements

وأضاف بيان الوزارة، بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن فى أماكن مختلفة داخل الأراضى المصرية، ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التوارى وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

 

وتابعت الداخلية الكويتية، عليه فإن الوزارة تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع اية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا