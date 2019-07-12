شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لمكتب وزير الإسكان بمجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على أول فيديو لمكتب وزير الإسكان، فى مبنى مجلس الوزراء الجديد بمدينة العلمين الجديدة. وطبقا لمصادر مطلعة، أكدت أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، وجارى تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية الخاصة بمنطقة مجلس الوزراء والمبانى الحكومية بالمنطقة. Advertisements

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