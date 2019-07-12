خلال يوم.. ضبط 120 ألف لتر وقود و30 طن ألبان فاسدة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، شن حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 140 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 30 طن ملح ولبن بودرة، و30 طن ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي في المنوفية، وتحرير 51 قضية بوتاجاز بإجمالي 491 أسطوانة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، أسيوط، أسوان.

وأثمرت الجهود عن ضبط 400 كيلو لحوم مفرومة فاسدة في الفيوم، وتحرير 14 قضية مواد بترولية بإجمالي 117.252 ألف لتر "سولار- بنزين" بنطاق محافظات الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، بني سويف، المنيا.